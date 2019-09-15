З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Матусівської громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У суботу, 14 вересня, близько 5:00 полеглого під Волновахою бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександра Лінчевського зустріли на Шполянщині. Останній шлях нашого земляка до рідного дому був встелений свічками вздовж дороги в с. Сигнаївка та в с. Матусів. Учасники АТО, волонтери, представники місцевих громад, жителі села, молодь і всі небайдужі зі сльозами на очах зустрічали кортеж із тілом загиблого героя. Йому був лише 21 рік.

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Висловити свої співчуття родині покійного приїхали побратими полеглого героя, учасники АТО, волонтери, представники місцевої та районної влади, військовослужбовці.

Того ж дня із зворушливими почестями поховали українського воїна в рідному селі Матусів, де він народився і виріс, звідки пішов захищати батьківщину. Сотні земляків - жителі громади, району, учасники АТО, однокласники - цього дня зібралися в селі Матусів, де виріс і мужнів Олександр", - наголошується, зокрема, в повідомленні.

Олександр Лінчевський народився 16 квітня 1998 року в селі Матусів. Закінчив сільську школу №2, після чого вступив до професійно-технічного училища. Потім був призваний на строкову службу, а згодом підписав контракт із Військово-морськими силами ЗС України. Служив матросом, стрільцем-помічником гранатометчика десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув 11 вересня близько 23:00 у районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області унаслідок смертельного кульового поранення. Його він зазнав під час обстрілу наших позицій зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, яким ворог прикривав роботу свого снайпера. Разом із ним загинув Микола Обухівський.

Поховали героя на Алеї Слави сільського кладовища. У нього залишилися батьки, брати і сестри.

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Фото: matusivska.gromada.org.ua