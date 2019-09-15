Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в США, інформує Цензор.НЕТ.

"Посол України в США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) разом із дипломатами посольства взяв участь у церемонії випуску українських моряків, які пройшли навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко". ФОТО

Зазначається, що тепер кораблі разом із підготовленими екіпажами готові посилити ВМС України.







Дивіться також: На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ. ФОТОрепортаж







Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Нагадаємо, рішення про передачу Україні катерів Island було прийнято в 2017 році. У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі. Вони базуватимуться в Одесі.

Читайте також: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження національного Плану оборони

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.