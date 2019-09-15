Фінальний відбір на Invictus Games-2020 у Гаазі відбувся: Україну представлять 20 ветеранів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Сформували національну збірну України для участі в міжнародних змаганнях "Ігри нескорених-2020" за результатами спортивного турніру.

Участь у змаганнях взяли понад 200 учасників - українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов'язки в зоні бойових дій.

Нагадаємо, 14 вересня на київському стадіоні "Піонер" президент України Володимир Зеленський урочисто відкрив Національні змагання "Ігри нескорених", які є фінальною частиною відбору збірної України на міжнародні Invictus Games-2020 у Нідерландах.

Минулого року українська збірна на "Іграх нескорених-2018" виборола 20 медалей.

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