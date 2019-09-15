СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, чиновник систематично брав хабарі за присвоєння кадастрових номерів під час оформлення земельних ділянок.

"Держслужбовець вимагав гроші від матері-одиначки двох дітей, яка хотіла законно оформити землю під власним приватним будинком. Після передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 3,5 тис. грн посадовець видав жінці фальшивий договір без підписів і печаток. Потім він продовжив оформлення технічної документації з порушенням процедурних норм", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці затримали зловмисника в центральному парку Маріуполя під час одержання другої частини хабаря в розмірі 3 тис. грн. Під час обшуків за його місцем проживання було виявлено гроші, отримані незаконним шляхом, документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

"Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України проводяться слідчі дії. Встановлюються інші факти одержання чиновником хабарів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.