Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
15.09.19 10:27

Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро. ФОТОрепортаж

СБУ викрила на хабарі старшого ревізора-інспектора управління податків і зборів із фізичних осіб ГУ Державної фіскальної служби в Закарпатській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав 700 євро від громадянина Румунії за отримання ним статусу фізичної особи-підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду.

Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 01
Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 02
Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 03
Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 04
Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро 05

Дивіться також: СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі. ФОТО

Правоохоронці затримали ревізора-інспектора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в заміському ресторані під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про оголошенні затриманому підозри в скоєнні злочину і обрання запобіжного заходу.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100