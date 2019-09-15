Ревізор-інспектор ДФС Закарпаття попався на хабарі в 700 євро. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав 700 євро від громадянина Румунії за отримання ним статусу фізичної особи-підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду.











Дивіться також: СБУ в Маріуполі затримала чиновника Держгеокадастру, який вимагав хабарі за оформлення землі. ФОТО

Правоохоронці затримали ревізора-інспектора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в заміському ресторані під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про оголошенні затриманому підозри в скоєнні злочину і обрання запобіжного заходу.