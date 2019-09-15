Експедиційне судно USNS Yuma ВМС США увійшло в Чорне море. Російські ЗМІ б'ють на сполох. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише журналіст Роман Бурко.

"У Чорне море зайшло швидкісне експедиційне судно ВМС США USNS Yuma. Російські ЗМІ вже "на вухах" і пишуть, що нібито судно "може доправляти якийсь військовий вантаж для України". Але, з огляду на напрямок курсу, який відображається в MarineTraffic станом на 10:35 15 вересня, судно прямує або в грузинський, або в турецький порт", - написав волонтер.

Експедиційне судно USNS Yuma пливе Босфором.

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Зокрема, як повідомляє ТАСС, "Чорноморський флот взяв на супровід швидкохідне військово-транспортне судно Yuma ВМС США, яке заходило близько 17:30 (за московським часом) 14 вересня в акваторію Чорного моря".

Військові РФ зазначають, що чергові сили та засоби Чорноморського флоту здійснюють "безперервне спостереження за американським судном".