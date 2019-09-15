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15.09.19 13:51

Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві. ФОТОрепортаж

Увечері в суботу, 14 вересня, серйозна пожежа практично повністю знищила розважальний комплекс Bora Bora Beach Club.

Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вітер і суха погода сприяли тому, що полум'я миттєво охопило площу в 500 кв. м. Дим затягнув весь Гідропарк. Очевидці кажуть, що відчули запах гару, а потім був хлопок і повалив дим. Вже через три хвилини територія була охоплена вогнем.

"Пожежу вдалося загасити через годину. Над гасінням вогню працювала сотня рятувальників. Врятувати пляжний клуб не вдалося, він згорів практично вщент", - йдеться в повідомленні.

Під час загоряння в комплексі була лише охорона. На щастя, ніхто не постраждав.

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Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 01
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 02
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 03
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 04
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 05
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 06
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 07
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 08
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 09
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 10
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 11
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 12
Пожежа знищила пляжний комплекс Bora Bora Beach Club у Києві 13

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