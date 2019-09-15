Сенцов опублікував єдиний знімок, який вдалося зробити в ув'язненні. ФОТО

Фотографію Сенцов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ув'язнені не мають права ні на телефон, ні на інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише під час етапування. Переважно я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав", - написав Сенцов.

За його словами, лише зрідка вдавалося отримати можливість зв'язатися з рідними і розповісти їм про своє здоров'я і місце перебування.

"Ця фотографія єдина, яка зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній напередодні нового 2016 року", - написав Сенцов.

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Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

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