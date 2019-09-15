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15.09.19 15:02

Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому затримали начальника та заступника начальника одного з відділів прикордонної служби Чернівецького загону Держприкордонслужби під час одержання ними неправомірної вигоди.

Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, прикордонники через підлеглих налагодили механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих жителів: за гроші вони сприяли протиправному переміщенню тютюнових виробів з України в Румунію.

Затримання прикордонників відбулося в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ними чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1500 євро.

Наразі вирішується питання про вручення затриманим повідомлення про підозру, обрання щодо них запобіжного заходу і звільнення з обійманих посад.

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Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР 01
Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР 02
Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР 03
Прикордонники сприяли контрабанді тютюнових виробів до Румунії, їх викрило ДБР 04

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