"Укрзалізниця" показала плацкартний вагон після капітального ремонту. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Після ремонту вагон повністю змінюється й має вигляд нового. Зокрема, змінюється інтер’єр салону вагона, встановлюються нові сучасні вікна, полички, обладнання. У купе для зручності пасажира - додаткові місцеві світлодіодні світильники на кожне місце, а верхні полиці обладнано захисним бортиком. Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. У службовому купе провідника є пульт керування системами вагона, енергосистему вагона обладнано перетворювачем напруги", - сказано в повідомленні.

Такий ремонт дозволяє продовжити термін експлуатації вагона на 14 років. Його вартість - 10,5 млн грн. Це вдвічі дешевше, ніж купівля нового вагона.

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З відремонтованих вагонів вже сформували один поїзд до Маріуполя, в жовтні планують запустити ще один.

Цього і минулого року "Укрзалізниця" провела капітально-відновлювальний ремонт 134 вагонів, повідомили в компанії. Загалом перевізник експлуатує 1200 плацкартних вагонів. Їхній середній вік становить 32 роки (норма - 28 років).

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