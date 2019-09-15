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15.09.19 15:38

"Укрзалізниця" показала плацкартний вагон після капітального ремонту. ФОТО

Ремонт одного вагона коштує 10,5 млн грн, це вдвічі дешевше, ніж купівля нового. Загалом у перевізника близько 200 плацкартних вагонів, що підлягають ремонту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Після ремонту вагон повністю змінюється й має вигляд нового. Зокрема, змінюється інтер’єр салону вагона, встановлюються нові сучасні вікна, полички, обладнання. У купе для зручності пасажира - додаткові місцеві світлодіодні світильники на кожне місце, а верхні полиці обладнано захисним бортиком. Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, дахова система кондиціювання повітря. У службовому купе провідника є пульт керування системами вагона, енергосистему вагона обладнано перетворювачем напруги", - сказано в повідомленні.

Такий ремонт дозволяє продовжити термін експлуатації вагона на 14 років. Його вартість - 10,5 млн грн. Це вдвічі дешевше, ніж купівля нового вагона.

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З відремонтованих вагонів вже сформували один поїзд до Маріуполя, в жовтні планують запустити ще один.

Цього і минулого року "Укрзалізниця" провела капітально-відновлювальний ремонт 134 вагонів, повідомили в компанії. Загалом перевізник експлуатує 1200 плацкартних вагонів. Їхній середній вік становить 32 роки (норма - 28 років).

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Укрзалізниця показала плацкартний вагон після капітального ремонту 01
Укрзалізниця показала плацкартний вагон після капітального ремонту 02
Укрзалізниця показала плацкартний вагон після капітального ремонту 03
Укрзалізниця показала плацкартний вагон після капітального ремонту 04

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