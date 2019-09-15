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15.09.19 17:32

Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники маршу закликали відмовитися від вбивства тварин заради прожитку, одягу або розваг. Багато хто привів з собою на ходу домашніх тварин.

У столичному марші взяли участь кілька тисяч осіб, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вони зібралися в парку Шевченка. Багато хто прийшов з домашніми вихованцями, деякі - самі одягалися в костюми тварин.

Автор фото і відео - Олег Богачук

Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 01Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 02Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 03Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 04Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 05Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 06Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 07

З розташованої біля пам'ятника Тарасу Шевченку сцени перед зоозахисниками виступили співачка Джамала, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, ексглава МОЗ Уляна Супрун і солістка гурту "Крихітка" Олександра Кольцова. Був на мітингу і колишній народний депутат Олег Ляшко.

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Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 08
Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 09

Учасники акції вимагали заборонити експлуатацію тварин, роботу притравочних станцій, масове вбивство безпритульних тварин. Вони закликали відмовитися від використання тварин для тестування косметики і парфумерії. А для звірів, які постраждали від діяльності людини, відкрити реабілітаційні центри.

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Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 10Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 11Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 12Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 13Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 14

З парку Шевченка вони пройшли вул. Володимирською до Михайлівської площі, а звідти вирушили в Маріїнський парк.

Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 15Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 16Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 17Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 18Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 19

Подібна акція відбувається в Україні вже втретє. За словами організаторів, цього разу хода відбулася в 24 містах і на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Там учасники експедиції вийшли із закликами припинити знущання на притравочних станціях і в дельфінаріях.

Марш за права тварин відбувся одночасно в 24 містах України 20

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