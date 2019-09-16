Невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту на Миколаївщині і залишили записку з погрозами, згадавши в ній Зеленського. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

"У Богданівці (Миколаївська область) на місці масового вбивства 54 тисяч євреїв осквернили пам'ятник. На місці злочину залишили записку, в якій згадали Зеленського, Червоненка і мене. "Схаменіться, ж_ди, зупиніться, бо продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту"", - написав він.

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Нагадаємо, в грудні 2018 року Верховна Рада до 2020 року продовжила чинний з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. 2 вересня Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення до 1 жовтня, а також ВР скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.