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16.09.19 09:15

"Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну": перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса. ФОТОрепортаж

Перша ракетка України Сергій Стаховський приніс своїй збірній друге очко і зрівняв рахунок у поєдинку Кубка Девіса в першій групі Євро-Африканської зони Угорщина-Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Тенісний портал України.

Лідер української збірної виявився сильнішим за першу ракетку команди Угорщини Мартона Фучовича: 5-7 6-3 7-6 (3).

Поєдинок тривав 2 годині 59 хвилин. Всю третю партію Стаховський лідирував з брейком, проте не зумів подати на матч за рахунку 5-4.

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 01

Доля зустрічі вирішилася на тайбрейку. Стаховський зумів реалізувати свій перший же матбол.

Сам Стаховський на своїй сторінці у Facebook написав: "Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну, за честь Жовто-Блакитного кольору, за Гімн, від слів якого гусячі шишки по шкірі, за Команду, яка незалежно від результату стоятиме разом пліч о пліч".

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 02

Зазначимо, що Фучович нині посідає 65-ту сходинку світової класифікації. Раніше цього року він входив до 40 найкращих світового рейтингу.

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Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 03

Переможець матчу Угорщина-Україна визначиться в п'ятому матчі - Ілля Марченко зустрінеться з Аттілою Балашем.

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 04
Фото: Тенісний Портал України / Tennisua

Немає вищої честі, ніж грати за рідну Країну: перша ракетка України Стаховський у важкому матчі переміг Фучовича на Кубку Девіса 05

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