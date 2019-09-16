Загороднюк і Хомчак відвідали близько 10 передових позицій на лінії зіткнення на Донбасі, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ

На Донеччині Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко ознайомив нещодавно призначеного на посаду голови оборонного відомства та представників робочої групи Генерального штабу Збройних сил України з безпековою ситуацією в районі проведення операції та загалом в регіоні.

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Кравченко акцентував увагу на тому, що встановлене 21 липня перемир’я "мало позитивні наслідки" лише на початковому етапі.

"У перші дні кількість ворожих обстрілів дійсно зменшилася майже у два рази. Однак, вже в серпні ми почали фіксувати поступове збільшення кількості ворожих обстрілів наших позицій за добу, в окремих випадках - до 20 і більше. Загалом з часу оголошення "хлібного" перемир'я ворог обстрілював наші позиції більше 500 разів, з них 80 – із забороненої мінськими угодами зброї", - зазначив він.

Також Кравченко додав, що факти порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ свідчать про їхній провокаційний характер і спроби викликати у відповідь вогонь.

Загороднюк ознайомився зі структурою, завданнями, які стоять перед особовим складом підрозділів операції Об'єднаних сил. Він також обговорив із главами Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій актуальні питання, які потребують негайного вирішення.

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"Протягом перебування в районі проведення ООС Загороднюк, Хомчак і Кравченко відвідали близько десятка передових позицій підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення", - зазначили в штабі.









