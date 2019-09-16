Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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"Навчання рівня бригади є наймасштабнішим в Україні. Це показник спільних можливостей сумісності між арміями України, США, країнами-членами та партнерами НАТО. У цей непростий для нашої країни час ваша підтримка є вкрай важливою для всіх українців. Досвід наших іноземних колег є надзвичайно цінним для ЗС України", - зазначив начальник управління підготовки оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ полковник Олександр Жакун.

Цього року до проведення навчань залучили понад 3500 осіб із 14 країн світу.

Крім України і США, до навчання залучено військовослужбовців з Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії. Найбільші іноземні контингенти - від армій США і Канади. Загалом близько 500 осіб.

Україна (понад 3000 осіб) представлена ​​військовослужбовцями однієї з гірсько-штурмових бригад Сухопутних військ ЗСУ.

"Метою Rapid Trident-2019 є підвищення рівня сумісності між підрозділами і штабами Збройних сил України, США, інших держав-членів і партнерів НАТО", - зазначають у пресслужбі Міноборони.

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