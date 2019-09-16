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16.09.19 22:49

"Таємниця досудового розслідування", - НАБУ не дає інформацію про розслідування заяв Богдана щодо пропозиції хабаря $20 млн. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро відмовилося оприлюднити інформацію щодо проведення обшуків і експертиз у справі про можливу пропозицію $20 млн як хабаря голові Офісу президента Андрію Богдану.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

"На даний момент правові підстави надавати запитувану вами інформацію відсутні", - сказано у відповіді.

Бюро відмовилося повідомляти цю інформацію, оскільки вона є таємницею досудового розслідування.

Посилаючись на ст. 222 Кримінального процесуального кодексу, НАБУ заявило, що ця інформація може бути розголошена тільки з дозволу слідчого або прокурора в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Таємниця досудового розслідування, - НАБУ не дає інформацію про розслідування заяв Богдана щодо пропозиції хабаря $20 млн 01

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

14 серпня мер Києва Віталій Кличко дав свідчення про можливе отримання Богданом хабаря.

За словами глави КМДА, такі твердження глави ОП підлягають перевірці в рамках досудового розслідування.

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