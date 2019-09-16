Сьогодні вартість газу для України майже удвічі нижча, ніж була б у разі програшу Стокгольмського арбітражу, - глава "Нафтогазу" Вітренко. ІНФОГРАФІКА

Про це нагадав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна після перегляду стала постійно і суттєво нижчою, ніж до перегляду судом у Стокгольмському арбітражі. Якщо подивитися на поточний період, то різниця практично удвічі. Тобто ми б зараз платили Газпрому за газ ціну удвічі більшу," - написав Вітренко.

Він зазначив, що контрактна ціна за договором з Газпромом у третьому кварталі 2019 року становить $166 за тисячу кубометрів, а якби суд зовсім не переглянув її, ціна б становила $319 дол.

"Це би сталося, якби ми не вимагали в Стокгольмському арбітражі перегляду контрактної ціни до ринкового рівня, зокрема, заміни прив'язки до нафтопродуктів у формулі ціни на прив'язку до ринкових цін на газ в Європі, і не перемогли у цій вимозі", - зазначив представник НАК.

Читайте також: Стокгольмський арбітраж об'єднав в один два позови "Нафтогазу" проти "Газпрому", - Вітренко

Вітренко також додав, що зараз триває робота з примусового стягнення 2,56 млрд дол. з Газпрому.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клімкін і Хан закликали РФ звільнити всіх незаконно утримуваних українських політв'язнів, - МЗС

4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).



6 червня НАК "Нафтогаз України" подала до Стокгольмського арбітражу новий позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром". "Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - зазначають в компанії.



"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року, попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд без урахування відсотків. Вожночас, за даними головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сума вимог може бути знижена при виконанні "Газпромом" деяких умов.