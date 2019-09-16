Загиблого на Донбасі українського воїна Валерія Шатурського поховають 17 вересня в Маріуполі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Валерій Шатурський, 1974 року народження, уродженець Хмельницької області, житель Маріуполя, молодший сержант, військовослужбовець батальйону спеціального призначення "Донбас" 15 окремого полку Національної Гвардії України, який загинув 12 вересня близько 15.00 в зоні проведення операції Об'єднаних Сил унаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій.

Валерій Шатурський з 2015 року перебував у складі батальйону "Донбас". Поховання Героя відбудеться на Старокримському кладовищі Маріуполя.

У нього залишилися дружина і діти.

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