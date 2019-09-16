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16.09.19 21:53

Загиблого на Донбасі українського воїна Максима Кондратюка поховають 17 вересня на Хмельниччині. ФОТО

17 вересня, в місті Красилів Хмельницької області, о 13.00 на центральній площі міста розпочнеться церемонія прощання із загиблим українським воїном Максимом Володимировичем Кондратюком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Максим Кондратюк, 1993 року народження, житель Хмельницького, старший сержант, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення, який 10 вересня у зоні проведення операції об'єднаних сил зазнав вкрай важких вогнепальних осколкових поранень, від яких помер 14 вересня у Харківському військовому госпіталі.

Вранці з Максимом Кондратюком попрощаються побратими в розташуванні військової частини. Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі.

У нього залишилися батьки, дружина і дочка.

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Загиблого на Донбасі українського воїна Максима Кондратюка поховають 17 вересня на Хмельниччині 01

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