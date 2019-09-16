Із загиблим на Донбасі українським розвідником Михайлом Цимбалістим попрощалися на Тернопільщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Терен.

Михайло Цимбалістий, 1985 року народження, уродженець села Увисла Гусятинського району Тернопільської області, житель Тернополя, майор, військовослужбовець одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України загинув 13 вересня ввечері під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ.

Чин поховання відбувся на Микулинецькому кладовищі Тернополя. У загиблого військовослужбовця залишилися батьки (батько - підполковник запасу) і брат (підполковник ЗСУ).

Михайла Цимбалістого посмертно нагороджено найвищою військовою нагородою розвідки України - "Зіркою Слави".

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Фото - Терен.