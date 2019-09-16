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16.09.19 23:18

Із загиблим на Донбасі українським розвідником Михайлом Цимбалістим попрощалися на Тернопільщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 вересня, в церкві святого апостола Петра міста Тернопіль відбулася церемонія прощання із загиблим українським воїном-розвідником Михайлом Васильовичем Цимбалістим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Терен.

Михайло Цимбалістий, 1985 року народження, уродженець села Увисла Гусятинського району Тернопільської області, житель Тернополя, майор, військовослужбовець одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України загинув 13 вересня ввечері під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ.

Чин поховання відбувся на Микулинецькому кладовищі Тернополя. У загиблого військовослужбовця залишилися батьки (батько - підполковник запасу) і брат (підполковник ЗСУ).

Михайла Цимбалістого посмертно нагороджено найвищою військовою нагородою розвідки України - "Зіркою Слави".

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Видео - ІNTB

Із загиблим на Донбасі українським розвідником Михайлом Цимбалістим попрощалися на Тернопільщині 01
Із загиблим на Донбасі українським розвідником Михайлом Цимбалістим попрощалися на Тернопільщині 02
Із загиблим на Донбасі українським розвідником Михайлом Цимбалістим попрощалися на Тернопільщині 03
Із загиблим на Донбасі українським розвідником Михайлом Цимбалістим попрощалися на Тернопільщині 04
Із загиблим на Донбасі українським розвідником Михайлом Цимбалістим попрощалися на Тернопільщині 05

Фото - Терен.

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