Будівництво смарт-квартир для військових розпочато в трьох областях України. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".
Як повідомляють у Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні, будівництво триває в рамках державної програми щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України. Будівельні роботи стартували у Миколаєві: там планують звести 8 гуртожитків, у Гайсині Вінницької області — 2, в Одеській області збудують 2 гуртожитки у смт Чорноморське та 1 — у Дачному.
"Відповідно до наказу Міністерства оборони України № 465 від 14 вересня 2018 року "Про забезпечення житловими приміщеннями сержантського складу" за рахунок коштів Державної програми, такі гуртожитки будують не тільки у нас, а й по всій території України", — говорить начальник відділу капітального будівництва житла Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління підполковник Іван Омельченко.
"Тобто торік нам було поставлено завдання відпрацювати проєктно-кошторисну документацію, проходження державної експертизи та оголошення процедури торгів, що і було зроблено, а в цьому році розпочати будівництво", - зазначив підполковник Омельченко.
Кожен гуртожиток має чотири житлові та один цокольний поверх і розрахований на 54 блоки (квартири) для одного або двох військовослужбовців. Слід додати, що житло призначене для військовослужбовців-холостяків. Площа однієї квартири становить 34 квадратні метри, включно з ванною кімнатою, передпокоєм і житловою кімнатою. Такі малогабаритні квартири часто називають смарт-квартирами або студіями. Їхня головна особливість у тому, що одна кімната є і спальнею, і вітальнею, і кухнею. Важливо, що гуртожитки — об’єкти капітального будівництва, їх здаватимуть із меблями та всією побутовою технікою.
Відповідно до укладених договорів, вартість одного гуртожитку становить до 34 мільйонів гривень. Будівництво планують завершити до кінця 2020 року.