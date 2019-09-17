"ОУН власник кондиціонування повітря": Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі "гугл транслейт". ФОТО

Про це повідомляє "Твоє місто", передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, щити з таким текстом без змісту мають встановити також в інших районах Львівської області.

Виявилося, що департамент культури, національностей та релігій ЛОДА провів відповідний тендер ще в травні. Переможцем стало ТОВ "Дорожні знаки", яке запропонувало виконати роботи дешевше пропонованої суми - за 581 тис. грн замість 600 тис.

Договір із переможцем уклали 12 червня, а 1 липня уклали додатковий договір, в якому йшлося про "покращення якості предмета закупівлі". Повністю виконати роботи підрядник зобов'язувався до 31 грудня 2019 року.

На тендері ТОВ "Дорожні знаки" узгодили наступні щити, пише Центр громадського моніторингу та досліджень.















"Інгліш зі Сколе має продовження - таких знаків і перлів десятки! 600 тис. гривень вже отримав підрядник, який виграв тендер на розробку позначення історичних пам'яток.

На сам тендер він подав усі ці картинки як пропозицію, і він переміг! І йому заплатили! І це бачили всі члени тендерного комітету, які ставили свої підписи, коли визнавали його переможцем", - зазначають у ЦГМ.

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У центрі також заявили, що повідомляли в Держаудитслужбу про порушення умов проведення тендера, але аудитори сказали, що порушень не виявили.

Згідно з інформацією відомства, ТОВ "Дорожні знаки" зареєстровано в селі Черляни Городоцького району. Його керівником є ​​Віктор Мельничук. Підприємство працює на ринку вже понад 17 років. Його основним видом діяльності є "виробництво готових металевих виробів".