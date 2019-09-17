Суд заборонив одеському цирку використовувати тварин у виступах: це перший такий випадок в Україні. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зоозахисники подали позов проти одеського цирку після того, як під час позапланової перевірки з екоінспекцією зафіксували порушення в утриманні диких тварин.

Позов був покликаний заморозити господарську діяльність цирку, поки не будуть виконані вимоги про заборону їхнього використання.

На засідання суду прийшли зоозахисники і працівники цирку, які вважають, що цирк хочуть закрити повністю і бояться за свої робочі місця.

Засідання суду в Одесі про заборону використання тварин у цирку

Під час засідання представник цирку в суді, комерційний директор Юрій Горлач, вимагав припинення розгляду справи, до закінчення розгляду іншого, яке перебуває в Приморському суді. Воно також пов'язане з перевірками, але суддя відмовила в клопотанні.

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Після чотиригодинного засідання Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов повністю. Зоозахисники та екоінспектори кажуть, що таке рішення стало першим у країні і бачать у цьому значний прогрес в "поваленні застарілої циркової системи".

Після того, як рішення суду набере чинності, у спектаклях одеського цирку зможуть брати участь тільки люди.