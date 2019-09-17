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17.09.19 20:10

Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині. ФОТОрепортаж

На Львівщині в місті Соснівка блокують вагони з російським вугіллям. Активісти, більшість з яких учасники АТО/ООС, влаштували цілодобове чергування біля шляхів, не дозволяючи відправити вагони на збагачувальну фабрику.

Про це "Укрінформу" розповів депутат обласної ради від Червонограда Ігор Грабінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ветерани АТО/ООС і громадські активісти організували цілодобове чергування біля вагонів із російським вугіллям на залізничній станції Сілець-Ґміна Завоня в м.Соснівка. Учасники акції перешкоджають відправці російського вугілля на збагачувальну фабрику", - зазначив Грабінський.

За його словами, вагони з російським вугіллям, яке закупила у країни-агресора приватна фірма, зафіксовано по всій Україні.

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Грабінський виступив ініціатором звернення до президента України, Голови Верховної Ради, Кабміну, СБУ, Генерального прокурора, міністрів енергетики і захисту навколишнього середовища про заборону торгівлі російським вугіллям. Це звернення ухвалила на нещодавній сесії Львівська обласна рада.

У зверненні наголошується, що 1 вересня на залізничну станцію Сілець-Ґміна Завоня в м.Соснівка прибуло 49 вагонів із вугіллям. Абсолютно всі вони мають російську абревіатуру і прописані в Московській області. Ця звістка обурила місцеве населення, громадські організації, ветеранів бойових дій на сході України.

Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині 01
Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині 02
Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині 03

Станом на сьогодні на залізничну станцію прибуло всього 113 вагонів з країни-агресора.

Як зазначив Грабінський, реакції Києва на звернення Львівської облради поки немає. Однак на його розгляд відводиться 30 днів.

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