Данія затягує згоду на прокладку "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Reuters, опублікованому Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Данія поки не дала добро на прокладання газопроводу, а в разі позитивного рішення, потрібно ще місяць на вступ його в силу - це час можливого оскарження.

Як йдеться в сюжеті, за планом газ має піти по трубі ще до кінця року, однак оператор не виключає 8-місячної затримки. Це загрожує подорожчанням проекту на 660 мільйонів євро, а також послабить позиції РФ на тристоронніх переговорах про транзит газу через Україну.

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Єврокомісія пропонує новий контракт укладати на 10 років. Однак Москва, за даними джерел Reuters, вважала за краще б короткостроковий, щоб виграти час для будівництва трубопроводів в обхід України.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року. Данія поки не дала згоди на будівництво.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.