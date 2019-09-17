Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Тренування провела Наталя Тобіас - призерка Олімпійських ігор-2008 з бігу на 1500 метрів. У занятті, яке тривало майже годину, були задіяні кілька десятків ветеранів АТО/ООС.

До тренування також долучилися головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник, чемпіонка світу-2013 з багатоборства Ганна Касьянова (Мельниченко) та багаторазовий призер чемпіонатів світу з багатоборства Олексій Касьянов.

За словами Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка, який був присутній на тренуванні, на наших ветеранів чекає кілька нових програм спортивної реабілітації.

















