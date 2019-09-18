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18.09.19 10:00

Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби. ФОТО

Поліція затримала жителя Чернігівської області, який вирощував у високотехнологічній теплиці коноплі елітних сортів і галюциногенні гриби. Вартість посадок оцінюється в мільйон гривень.

Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівщини.

Поліцейські отримали інформацію про те, що житель одного із сіл у Борзнянському районі вирощує коноплі. На місці вони виявили цілу плантацію. Поліцейські задокументували майже 1000 рослин і вилучили понад 10 кг висушеної марихуани.

"Добре доглянуті коноплі вирощувалися методом крапельного зрошення, власник посіву підтримував особливий мікроклімат посівів та цілодобово освітлював плантацію. Також наркофермер у лотках і банках вирощував кілька кіло екзотичних як для Чернігівщини галюциногенних грибів. За цінами "чорного" ринку вартість наркотичного зілля оцінюється в мільйон гривень", - повідомили в поліції.

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Зразки рослин відправлено на експертизу. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями - за незаконне виробництво наркотичних засобів без мети збуту (до 3 років позбавлення волі) і за незаконне вирощування конопель (від 3 до 7 років).

Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби 01
Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби 02
Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби 03
Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби 04

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