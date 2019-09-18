Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
18.09.19 10:06

Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков. ФОТОрепортаж

Делегація Православної церкви України під час візиту в митрополію Лангаді (Греція) співслужила ієрархам трьох помісних церков.

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На запрошення Високопреосвященнійшого Іоана (Тасьяса), митрополита Лангади, Літії та Рендіни, представники Православної Церкви України взяли участь в урочистому богослужінні з нагоди храмового свята у селі Осса, поблизу Фессалонік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в богослужінні, крім ієрархів Константинопольського патріархату і Елладської православної церкви і Православної церкви України, взяв участь ієрарх Олександрійської православної церкви - єпископ Мозамбікський Хризостом (Карангуніс).

Як зазначають у ПЦУ, співслужінням за Божественною літургією архієрея з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання "де-факто" Православної Церкви України ще однією Помісною Церквою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Архієпископ Климент подав касацію на "виселення" ПЦУ з храму в окупованому Криму

Візит делегації ПЦУ відбувався 11-14 вересня.

Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 01
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 02
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 03
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 04
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 05
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 06
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 07
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 08
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 09
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 10
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 11
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 12

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100