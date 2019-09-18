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18.09.19 11:29

Санкції "не працюють": яхта російського олігарха Ротенберга за $60 млн з 2014 року курсує лише по Чорному морю. ФОТО

Російський олігарх Ротенберг, який перебуває під санкціями Заходу через причетність до будівництва так званого Кримського моста, побоюється виходити на своїй яхті далі Босфору.

Про це пише журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось вам приклад як санкції "не працюють". Це яхта RAHIL (IMO: 1010533), яка, за даними ЗМІ, належить російському "підсанкційному" олігархові Аркадію Ротенбергу, власнику підсанкційних компаній-будівельників Кримського моста.

Яхта сьогодні йде з Анапи до окупованої Ялти. Зауважимо, що в зв'язку з включенням Ротенберга в санкційні списки у всіх країнах ЄС, США, Британської Співдружності, яхта з липня 2014 року курсує виключно по Чорному морю, а взимку йде на стоянку не далі Стамбула, уникаючи можливого арешту. Раніше її ареалом були курорти і острови Середземного моря: Ніцца, Монако", - зазначив він.

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Крім того, за словами Клименка, Ротенбергу також довелося змінити прапор судна на російський, тому що під іншими не реєструють.

Санкції не працюють: яхта російського олігарха Ротенберга за $60 млн з 2014 року курсує лише по Чорному морю 01

Санкції не працюють: яхта російського олігарха Ротенберга за $60 млн з 2014 року курсує лише по Чорному морю 02

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