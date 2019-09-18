Іноземець продавав підроблені посвідки на проживання в Україні громадянам країн Центральної Азії та Африки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники встановили, що організатор протиправної схеми одружився з українкою і мав у нашій країні статус іммігранта. Він виготовляв для іноземців фальсифіковані документі, які дають право безперешкодно перебувати на території України і перетинати державний кордон. За наявною інформацією, документи виготовлялись на замовлення в одній з підпільних типографій, місце розташування якої встановлюється.

Правоохоронці викрили зловмисника поруч із центральним автовокзалом у Голосіївському районі столиці під час передачі вихідцю з країн Центральної Азії підробленої посвідки на постійне проживання в Україні. Документ він оцінив у понад 80 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні заходи. Встановлюються інші особи, зокрема працівники держустанов, причетні до виготовлення підроблених документів.

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