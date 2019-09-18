Тіла трьох працівників АЗС із вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію "Сирена". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області у Facebook.
Повідомлення про виявлення тіл працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями надійшло в поліцію сьогодні близько 12:20.
Наразі на місці події, на чолі з керівництвом ГУНП у Миколаївській області, працюють співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти.
Усі обставини злочину встановлюються.
У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена".
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 115 КК України "Умисне вбивство".