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18.09.19 15:06

Солдата-контрактника, який вважався зниклим безвісти, затримано в зоні відчуження ЧАЕС, - Нацполіція. ФОТО

На території зони відчуження працівниками поліції зони ЧАЕС виявлено зниклого безвісти солдата-контрактника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС було виявлено та затримано 30-річного солдата-контрактника", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, військовослужбовець проник на територію зони відчуження незаконно. Про затримання солдата повідомили командира військової частини, в якій чоловік служив згідно з контрактом.

Зазначається, що солдат перебував у розшуку з 5-го вересня.

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Солдата-контрактника, який вважався зниклим безвісти, затримано в зоні відчуження ЧАЕС, - Нацполіція 01

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