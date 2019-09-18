Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
18.09.19 16:55

На навчаннях "Saber Junction" українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США. ФОТОрепортаж

У нинішніх багатонаціональних навчаннях військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України виступають за сили BLUFOR, основу яких становить 173-тя повітряно-десантна бригада Збройних сил США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

На військовій базі в містечку Графенвер під керівництвом командира бригади відпрацьовували на макеті місцевості перший етап міжнародних навчань "Saber Junction-2019" із командирами підрозділів 173-ї повітряно-десантної бригади та інших країн-учасників.

18 вересня розпочалась практична фаза навчань "Saber Junction-2019", в якій беруть участь підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Беруть участь у навчаннях представники 13 країн світу, близько 8000 військовослужбовців і 900 одиниць військової техніки.

На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 01

На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 02
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 03
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 04

Дивіться також: Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу. ФОТОрепортаж

На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 05
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 06
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 07
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 08
Фото: mil.gov.ua

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100