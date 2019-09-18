На навчаннях "Saber Junction" українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
На військовій базі в містечку Графенвер під керівництвом командира бригади відпрацьовували на макеті місцевості перший етап міжнародних навчань "Saber Junction-2019" із командирами підрозділів 173-ї повітряно-десантної бригади та інших країн-учасників.
18 вересня розпочалась практична фаза навчань "Saber Junction-2019", в якій беруть участь підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Беруть участь у навчаннях представники 13 країн світу, близько 8000 військовослужбовців і 900 одиниць військової техніки.