Злочинне угруповання, що виготовляло великі партії наркотиків, ліквідовано на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

В інформації зазначається: "Оперативники спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ встановили, що до складу групи входять 12 мешканців регіону, серед яких колишній працівник МВС. Зловмисники налагодили оптове виготовлення гашишу, марихуани та амфетаміну в нарколабораторіях, які облаштували у власних помешканнях. Готовий "товар" вони продавали на території Тячівського, Ужгородського та Мукачівського районів.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів реалізації наркотиків фігурантами провадження.

Правоохоронці затримали дев’ять учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцями проживання.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях наркоділків вилучено наркотичні засоби та прекурсори на загальну суму понад 500 тисяч гривень, за цінами "чорного ринку".

Також виявлено автомат Калашникова, пістолети Парабеллум та Сталкер, нарізну зброю Форт-202, велику кількість набоїв, 11 тисяч доларів США, 10 тисяч євро та 70 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення 12 учасникам організованого угруповання підозри в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України триває досудове слідство для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".











