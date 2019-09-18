Півторарічному Мар'яну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у інстаграмі батько Мар'яна Андрій Коберський.

"Ми чекаємо рахунок з Клініки. З одного боку, чекаєш його як якесь диво, бо там буде план порятунку Мар'яна. З іншого боку, рахунок буде страшний. На сьогодні у нас є тільки документи і виписка з лікарні. Оскільки чекати рахунок немає часу, ми хочемо звернутися до всіх людей цього величезного світу. Відгукніться. У Мар'янчика нейробластома 4 стадії. Вже є метастази. Ми підготували і направили документи в найкращі клініки Німеччини, Ізраїлю, Італії, Іспанії, США, Китаю ... Нейробластома дуже активна і росте, тисне на внутрішні органи. Боляче навіть сидіти. Її видалять хірургічним шляхом, лікуватимуть метастази і все ще буде у нас добре", - пише він.

"Ми ні секунди не сумніваємося, що якби люди знали про наше горе, обов'язково б допомогли. Мар'ян - ти наш переможець. Любов і віра творять дива. Тато - Коберський Андрій Павлович, карта 5168 7426 0080 4789. PayPal: koberska@ukr.net", - йдеться в повідомленні.







За інформацією батьків, на цей момент Мар'ян доставлений у клініку в Барселоні, де готується до операції. Загальний рахунок лікування, включно з видаленням пухлини і післяопераційною реабілітацією, становить 305 тисяч євро.



