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19.09.19 13:27

Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція. ФОТОрепортаж

Оперативники затримали зловмисників, які до смерті закатували двох чоловіків у Черкаській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції в Facebook, про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

"Вчора в полі у Смілянському районі, поблизу автодороги "Київ-Знам’янка", було виявлено трупи двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Під час огляду на тілах потерпілих були виявлені множинні сліди від ударів та колото-різані рани тіла. Складалося враження, що потерпілих перед смертю катували", - сказано в повідомленні.

Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція 01

Зазначається, що працюючи над встановленням осіб, які могли бути причетні до подвійного вбивства, поліцейські почали відпрацьовувати найближче коло спілкування потерпілих. Також оперативники встановлювали осіб, з якими у загиблих могли бути конфлікти.

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Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція 02

"Затримали зловмисників за декілька хвилин до їхнього виїзду з міста. На даний час з підозрюваними працюють слідчі. Роботу із розкриття вбивства двох чоловіків продовжуємо", – сказав Коваль.

Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція 03
Фото: Нацполіція/Facebook

Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція 04

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