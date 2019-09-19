Контррозвідка СБУ затримала інформаторку найманців РФ на Луганщині: "Для конспірації допомагала військовим у побутових питаннях". ФОТО

Оперативники спецслужби встановили, що жінка була завербована найманцями РФ в кінці минулого року під час відвідин тимчасово окупованих територій в особистих справах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Відтоді вона підтримувала контакти з представником фейкової контррозвідки так званого "МДБ "ЛНР". Слідчі СБУ задокументували, що інформаторка збирала та за допомогою засобів електронного зв’язку повідомляла терористам відомості про підрозділи Збройних Сил України, що задіяні у проведенні операції Об’єднаних сил, їх чисельність, особовий склад, озброєння, дислокацію, організацію охорони. Для конспірації жінка "щиро" допомагала військовим у побутових питаннях, пропонуючи, зокрема, домашні продукти. Зібрані інформаторкою дані використовувалися російськими найманцями для планування військових дій проти Збройних Сил України та здійснення диверсійних актів на підконтрольній українській владі території Луганщини", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали спільницю терористів у безпосередній близькості до районів ведення бойових дій на території Луганщини під час спроби передачі інформації незаконним збройним формуванням, що контролюються Російською Федерацією.

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Наразі слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили затриманій громадянці про підозру у сприянні діяльності терористичній організації, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання стосовно неї судом запобіжного заходу.

Контррозвідники Служби також встановили особу представника так званого "МДБ ЛНР", який завербував луганчанку. Його участь у діяльності терористичної організації документується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Операція з викриття та затримання зловмисниці відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.