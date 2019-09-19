Поліція вилучила пів тонни бурштину в Рівненській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "Поліцейські викрили незаконну діяльність злочинної групи в складі чотирьох осіб, яку вони здійснювали в селищі Володимирець.

19 вересня, під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та бурштин.

Санкціоновані обшуки провели співробітники слідчого управління при оперативному супроводі Управління стратегічних розслідувань поліції Рівненської області, під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

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До заходів також залучили взвод тактичної підтримки роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції області.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 198 (незаконного придбання, зберігання та збуту майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, в селищі Володимирець поліцейські провели п'ять обшуків у чотирьох учасників злочинної групи.

За їхніми результатами у 30-, 44- і 42-річних місцевих жителів поліцейські вилучили 30 мішків "сонячного" каменя, зокрема обробленого, загальною вагою майже 600 кілограмів.

Крім того, в приміщенні 41-річного жителя Володимирця правоохоронці виявили ще й верстати для обробки бурштину-сирцю, на які в рамках кримінального провадження накладається арешт.

Вилучений бурштин направлено на експертизу. Слідчі дії тривають".















