"Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили", - невдале голосування "Слуги народу" і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок робочого дня у ВР
Мажоритарник-самовисуванець Лесь Довгий з колегою
Депутатські жестикуляції
Один із найбільш впізнаваних нардепів від "СН" Дубинський
Депутатські гаджети
Депутат-мажоритарник від Києва зі "СН" Забуранна
Забуранна з колегою з "СН" Куницьким
Спікер Разумков і перший віцеспікер Стефанчук
Вакарчук в Раді
Самовисуванець Іванчук з колегою
Колеги відвернулися від Вакарчука
Депутатські наради
Голосування нардепів
Співголова фракції "СН" Корнієнко
Депутат Корявченков зі "СН"
Депутати обговорюють провальне голосування монобільшості