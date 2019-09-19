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19.09.19 23:27

"Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили", - невдале голосування "Слуги народу" і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня. ФОТОрепортаж

Верховна Рада 19 вересня розглянула реформу прокуратури, створення Бюро фінрозслідувань і законопроєкт про статус Києва. Також депутати від монобільшості зі "Слуги народу" провалили одне з голосувань.

День роботи ВР від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 01

Початок робочого дня у ВР

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 02

Мажоритарник-самовисуванець Лесь Довгий з колегою

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 03

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 04

Депутатські жестикуляції


Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 05

Один із найбільш впізнаваних нардепів від "СН" Дубинський

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 06

Депутатські гаджети

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 07

Депутат-мажоритарник від Києва зі "СН" Забуранна

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 08
Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 09

Забуранна з колегою з "СН" Куницьким

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 10
Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 11
Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 12
Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 13

Спікер Разумков і перший віцеспікер Стефанчук

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 14

Вакарчук в Раді

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 15

Самовисуванець Іванчук з колегою

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 16

Колеги відвернулися від Вакарчука

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 17

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 18

Депутатські наради

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 19

Голосування нардепів

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 20

Співголова фракції "СН" Корнієнко

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 21
Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 22

Депутат Корявченков зі "СН"

Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 23
Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили, - невдале голосування Слуги народу і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня 24

Депутати обговорюють провальне голосування монобільшості

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