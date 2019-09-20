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20.09.19 07:49

Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС. ФОТО

МВС веде переговори з Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників. Головна вимога проєкту - це локалізація виробництва патрульних катерів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це йшлося 19 вересня на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

"МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізації будівництва та залучення українських виробників у проєкт оновлення парку патрульних катерів", - сказав Арсен Аваков.

Етьєн де Понсен в свою чергу зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проєкту по створенню Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

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Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС 01

Нагадаємо, в рамках українсько-французького проєкту французькою стороною вже поставлено 4 одиниці вертольотів Н225 (1 для НГУ, 3 для ДСНС). До кінця 2019 планується отримання ще 2 одиниць Н125 та 2 одиниць.

Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС 02
Фото: сайт МВС

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