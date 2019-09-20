Чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділу поліції в Ужгороді, ДБР розслідує дії правоохоронців. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Як зазначили в ДБР, згідно з поширеною в ЗМІ інформацією, 13 вересня 2019 року працівники поліції доставили двох громадян до приміщення Ужгородського міського відділу поліції; один з чоловіків вистрибнув із вікна службового кабінету четвертого поверху будівлі відділу поліції, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, він наразі перебуває на стаціонарному лікуванні в медичному закладі.
В даний час слідчі ГБР з'ясовують обставини події. Тривають невідкладні слідчі дії з метою перевірки виконання правоохоронцями своїх службових обов'язків, проводяться допити свідків і потерпілих.
Наразі слідчі ДБР з’ясовують обставини події. Тривають невідкладні слідчі дії з метою перевірки виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків. Проводяться допити свідків та потерпілих.
Подія кваліфікується як перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Санкція статті: у разі доведення вини правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.