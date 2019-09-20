Чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділу поліції в Ужгороді, ДБР розслідує дії правоохоронців. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначили в ДБР, згідно з поширеною в ЗМІ інформацією, 13 вересня 2019 року працівники поліції доставили двох громадян до приміщення Ужгородського міського відділу поліції; один з чоловіків вистрибнув із вікна службового кабінету четвертого поверху будівлі відділу поліції, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, він наразі перебуває на стаціонарному лікуванні в медичному закладі.

В даний час слідчі ГБР з'ясовують обставини події. Тривають невідкладні слідчі дії з метою перевірки виконання правоохоронцями своїх службових обов'язків, проводяться допити свідків і потерпілих.

Наразі слідчі ДБР з’ясовують обставини події. Тривають невідкладні слідчі дії з метою перевірки виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків. Проводяться допити свідків та потерпілих.

Читайте також: Житомирських митників підозрюють у завданні збитків державі в сумі 900 тис. грн, - ДБР

Подія кваліфікується як перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС у Миколаєві, оголосили про підозру, - Нацполіція