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20.09.19 13:54

Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

19 вересня у Немирівському районі зіткнулися вантажний автомобіль DAF, пасажирський автобус "Богдан" сполученням "Вінниця - Ладижин", Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 і мікроавтобус OPEL Movano.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Аварія сталася близько 16.00 в селі Нижня Кропивна.

За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF з напівпричепом, рухаючись ділянкою дороги, де проводяться ремонтні роботи, не врахувавши дорожню обстановку, не вибравши безпечну швидкість, допустив зіткнення з колоною автомобілів, що стояли на червоний сигнал світлофора і пропускали зустрічний транспорт.

Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 01

Від удару ці автомобілі перекинулися в кювет.

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В результаті аварії постраждали четверо пасажирів рейсового автобуса сполученням "Вінниця - Ладижин": 19-річний житель Тульчинського району, 28 та 53-річні мешканці Ладижина і 43-річний житель Гайсинського району. Їх з ударами і саднами госпіталізовано в лікарню.

Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 02

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі.

Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 03
Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 04
Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 05

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