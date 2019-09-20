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20.09.19 17:17

На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" почали будувати режимні зони, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Завдяки рішенню уряду України про передачу функцій замовника з будівництва контрольних пунктів в'їзду-виїзду від УДП "Укрінтеравтосервіс" до АТ "Укрзалізниця" в п'ятницю почалися роботи на об'єктах КПВВ "Чонгар" і "Каланчак".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

"Він зазначив, що це є умовою для своєчасного і якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон до 15 листопада", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наступного тижня в рамках робочого візиту до Херсонської області міністр інфраструктури Владислав Криклій планує відвідати КПВВ і провести нараду щодо фактичних термінів завершення будівництва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Введення в експлуатацію оновлених КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" заплановано на 15 листопада, - Херсонська ОДА. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом.

Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованою АР Крим заплановано 15 листопада.

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