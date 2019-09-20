На Книжковому форумі воїни і волонтери представляють свої книжки у Ветеранському наметі. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, намет встановлено ​​біля пам'ятника Тараса Шевченка, також представництво є на головній локації Форуму - Палаці мистецтв.

"Ветеранський намет виставляється не вперше. Раніше ми були в Києві, Дніпрі. Наш головний організатор - Мартін Брест. Потім приєдналося Міністерство з питань ветеранів, Олександр Терещенко... Як з'явилася ідея? Є багато авторів, які пишуть про війну, але у них немає можливості презентувати себе. Хтось презентується за рахунок видавця, але багато хто був позбавлені такої можливості. До того ж, все це було якось розкидано. Минулого року, коли проходив "Книжковий арсенал", нам почали відмовляти. Говорили, що пізно подали заявку, але мені здається, що там був ігнор ветеранів. Мій видавець був готовий заплатити гроші, щоб ми представили наші книжки, але йому відмовили, не назвавши причини. Таких випадків було багато.

Після цього ми вирішили скооперуватися і виставлятися . За підтримки Міністерства ветеранів ми цього домоглися і на "Книжковому арсеналі" вже стояли окремою палаткою. Це були різні видавництва й автори. Так вийшло, що ми були змушені скооперуватися, а тепер вже не хочемо розкооперовуватися назад", - розповів один з організаторів Ветеранського намету Василь Піддубний.

Він - куратор серії збірників ветеранських розповідей "Слово про війну". До війни він написав книжку про піратів російською мовою, однак після російської агресії він принципово пише лише українською.

Людмила Охріменко - волонтер із Криму, нині живе в Харкові. Презентує свої художні розповіді про окупацію і про досвід роботи в Харківській міськраді, а також - збірку оповідань про волонтерську роботу.

Колишній воїн 44-ї артилерійської бригади Петро Солтіс тримає в руках свою книгу "370 днів у камуфляжі" - першу про роботу української артилерії.

Презентація Ветеранського намету на Форумі і дискусія "Про що мовчить ветеранська література" відбудеться завтра, 21 вересня, об 11 годині в готелі "Ріус" (вул. Гнатюка, 12).





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