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21.09.19 11:40

В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги з США, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

Представники Прикордонно-митної служби США допоможуть українським прикордонникам в апробації нової моделі охорони кордону на одній з ділянок.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко з делегацією офіцерів Держприкордонслужби України перебувають з робочим візитом в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Голова Держприкордонслужби України наголосив, що отримані під час робочого візиту знання будуть активно впроваджуватись в Держприкордонслужбі. "Зокрема, на одній з ділянок продовжимо апробовувати нову модель охорони кордону і в цьому нам допомагатимуть саме представники Прикордонно-митної служби США" - зазначив він.

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Українська делегація вивчила особливості роботи Прикордонно-митної служби США. "Це неоціненний досвід, адже фактично перебували на одній зі складних ділянок – кордоні з Мексикою", - зазначив Дейнеко.

В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги з США, - Дейнеко 01
В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги з США, - Дейнеко 02
В апробації нової моделі охорони кордону українським прикордонникам допоможуть колеги з США, - Дейнеко 03

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