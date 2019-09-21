Україна посилює співпрацю в авіасфері з Туреччиною, яку зацікавив український Ан-178, - Аваков. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це сьогодні, 21 вересня, йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з міністром внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейманом Сойлу.

"На виставці сучасних технологій в Стамбулі, яку ми маємо честь відвідувати, представлений наш літак Ан-178. МВС України планує закупити 13 таких літаків для ДСНС, для ліквідації пожеж, та для Національної гвардії. Сподіваюся, турецька сторона зверне увагу на наш Ан-178", - сказав Арсен Аваков.





Сулейман Сойлу надав високу оцінку Ан-178 та висловив свою зацікавленість літаком. Також він підкреслив успішність співробітництва з Україною в сфері авіації.

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"Ан-178 дуже хороший літак. Крім того, наші вертольоти Мі-17 (транспортна модифікація Мі-8. - Ред.) модернізуються в Україні, 6 з них ми вже отримали. Для нас це приклад дуже успішного співробітництва з вами", - сказав Сулейман Сойлу.

Арсен Аваков запросив міністра внутрішніх справ Туреччини відвідати Україну.

"Дуже розраховую, що ви наприкінці місяця відвідаєте Україну. У нас будуть масштабні навчання, які ви маєте побачити. Крім того, я покажу вам нові модернізовані моделі вертольота Мі-8. А компанія Airbus проведе презентацію вертольотів, які вони поставляють для МВС України", - додав Арсен Аваков.

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Турецька сторона запевнила, що сподівається відвідати України: "Це має бути дуже цікавий та насичений візит, думаю я приїду", - сказав Сулейман Сойлу.

Зазначимо, Ан-178 - перший літак з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих.

Нагадаємо, як раніше заявляв Арсен Аваков, Україна виграла тендер - 40 млн доларів на ремонт та модернізацію 17-ти вертольотів МІ-17 турецької жандармерії.





На виставці, яка відбувається в Стамбулі, беруть участь 10 тис. учасників з усіх країн світу. Проходить демонстрація останніх досягнень озброєння, технологій, безпілотних літальних апаратів, досягнень в сфері кібербезпеки, а також декілька авіа шоу. Очікується до 1 млн відвідувачів.

У вересні 2018 року Арсен Аваков та Сулейман Сойлу підписали декларацію про співробітництво в боротьбі з тероризмом, транснаціональною злочинністю та кіберзагрозами. Також МВС та берегова охорона Туреччини домовилися спільно патрулювати Чорне море.