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22.09.19 11:07

П'яний співробітник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Працівник київського СТО, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, викрав автомобіль клієнта, щоб покататися нічним містом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До Голосіївського управління поліції від адміністратора СТО надійшло повідомлення про те, що вночі з парковки на вулиці Сумській викрали автомобіль. Заявник пояснив, що цей легковик клієнт залишив для виконання малярних робіт. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Після комплексу розшукових заходів правоохоронці знайшли автівку на арештмайданчику, куди її помістили співробітники патрульної поліції. Як з’ясувалося, 24-річний працівник СТО, який викрав транспорт, перебуваючи за кермом, порушив правила дорожнього руху, а на вимогу патрульних зупинити легковик - почав тікати.

Як розповів детектив Голосіївського управління поліції Ігор Дубровський, під час переслідування на вулиці Васильківській правопорушник, не впоравшись із керуванням, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок події ніхто не постраждав, аполіцейські тим часом встановили, що водій легковика перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Тож автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик, а на фігуранта склали адміністративні матеріали.

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"Ми встановили, що нічний правопорушник, який тікав від патрульних – це співробітник станції технічного обслуговування. Скориставшись ключами, які були всередині, він заволодів автівкою. Свої дії пояснює тим, що перебував напідпитку та вирішив "покататися" вулицями нічної столиці", - додав правоохоронець.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Пяний співробітник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП у Києві, - Нацполіція 01

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