Схрон боєприпасів найманців РФ виявлено на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганській області.
"Під час відпрацювання оперативної інформації, під час обстеження території навколо покинутої шахти у м. Привілля правоохоронці виявили арсенал боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Слідчими та експертами з місця події вилучено два гранатомети, мінометну міну 82 мм, два капсулі детонатора, дві головні частини пострілу ПГ-7, частину пострілу РПГ-7, тридцять підривників міни МП255, шість гранат, чотири запали та близько 1500 набоїв різного калібру.
"Власник смертоносних боєприпасів завбачливо накрив їх непотребом, аби приховати своє майно від сторонніх очей", - зазначили в Нацполіції.
Цей факт зареєстровано, триває перевірка та вживаються заходи щодо встановлення власника вилученого.