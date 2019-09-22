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22.09.19 11:37

Схрон боєприпасів найманців РФ виявлено на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області правоохоронці виявили і вилучили схрон боєприпасів терористів так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганській області.

"Під час відпрацювання оперативної інформації, під час обстеження території навколо покинутої шахти у м. Привілля правоохоронці виявили арсенал боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Слідчими та експертами з місця події вилучено два гранатомети, мінометну міну 82 мм, два капсулі детонатора, дві головні частини пострілу ПГ-7, частину пострілу РПГ-7, тридцять підривників міни МП255, шість гранат, чотири запали та близько 1500 набоїв різного калібру.

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"Власник смертоносних боєприпасів завбачливо накрив їх непотребом, аби приховати своє майно від сторонніх очей", - зазначили в Нацполіції.

Цей факт зареєстровано, триває перевірка та вживаються заходи щодо встановлення власника вилученого.

Схрон боєприпасів найманців РФ виявлено на Луганщині, - Нацполіція 01
Схрон боєприпасів найманців РФ виявлено на Луганщині, - Нацполіція 02

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