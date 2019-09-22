Схрон боєприпасів найманців РФ виявлено на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганській області.

"Під час відпрацювання оперативної інформації, під час обстеження території навколо покинутої шахти у м. Привілля правоохоронці виявили арсенал боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Слідчими та експертами з місця події вилучено два гранатомети, мінометну міну 82 мм, два капсулі детонатора, дві головні частини пострілу ПГ-7, частину пострілу РПГ-7, тридцять підривників міни МП255, шість гранат, чотири запали та близько 1500 набоїв різного калібру.

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"Власник смертоносних боєприпасів завбачливо накрив їх непотребом, аби приховати своє майно від сторонніх очей", - зазначили в Нацполіції.

Цей факт зареєстровано, триває перевірка та вживаються заходи щодо встановлення власника вилученого.



