Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Учасники акції пройшли маршем від Невського проспекту вздовж каналу Грибоєдова, а потім через Ісакієвську площу до Адміралтейства.
"Деякі учасники встали з плакатами і прапорами України. В руках однієї із затриманих дівчат був плакат із написом "Give peace a chance "(Дайте миру шанс. - Ред.)", - повідомляє видання.
Всього в акції, за підрахунками видання, взяли участь близько 30 осіб.
Марш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали зупинити всі військові дії.