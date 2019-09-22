Трьох учасників акції на підтримку миру й України затримали в Петербурзі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Учасники акції пройшли маршем від Невського проспекту вздовж каналу Грибоєдова, а потім через Ісакієвську площу до Адміралтейства.

"Деякі учасники встали з плакатами і прапорами України. В руках однієї із затриманих дівчат був плакат із написом "Give peace a chance "(Дайте миру шанс. - Ред.)", - повідомляє видання.

Всього в акції, за підрахунками видання, взяли участь близько 30 осіб.

Марш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали зупинити всі військові дії.

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