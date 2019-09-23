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23.09.19 08:14

Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

22 вересня о 21:55 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Віскозній у Деснянському районі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління.

"О 22:06 по прибуттю на місце події Першого пожежно-рятувального підрозділу, було встановлено, що горять автоцистерни з нафтопродуктами (бензин, дизель).

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Відразу ж було ухвалено рішення про евакуацію шести залізничних цистерн, наповнених нафтопродуктами, тим самим вогнеборці запобігли можливому вибуху.

Для гасіння вогню проводилася пінна атака. О 23:42 пожежу локалізовано. Згоріло та пошкоджено 9 автоцистерн з нафтопродуктами, сталось розлиття пально-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м. О 23:48 пожежу ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на місці події працювало 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки із залученням двох пожежних потягів (один був у резерві на залізничній станції Дарниця) та 90 рятувальників особового складу.

Постраждалих немає. Обставини події встановить слідство.

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Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 01
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 02
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 03
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 04

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Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 05
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 06
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 07
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 08
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 09
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 10
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

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Водночас гасіння пожежі в Голосіївському районі триває.

"22 вересня о 22:26 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу в 1-поверховому складському приміщенні на вул. Деревообробній.

Зараз площа пожежі становить 700 кв. м. Вогонь перекинувся на сусідню 4-поверхову офісну будівлю.

На місці події працює 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 63 рятувальники особового складу.

Інформації про постраждалих немає", - повідомляють рятувальники.

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Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 11
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 12
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 13
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 14
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 15

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Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 16
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 17
Пожежу в Деснянському районі Києва загасили, в Голосіївському - боротьба з вогнем триває, інформації про постраждалих немає, - ДСНС 18
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

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